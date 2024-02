Um policial civil da 4.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), do Denarc, morreu após ser baleado durante um assalto, na tarde desta terça-feira, 6, na Pompeia, zona oeste da capital. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os criminosos fugiram com a arma do agente.

O policial Paulo Henrique da Silva foi levado ao Hospital São Camilo, mas não resistiu. “A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo lamenta informar que o policial foi socorrido na unidade Pompeia em estado grave, vítima de ferimentos de arma de fogo. O paciente foi prontamente atendido e logo encaminhado ao centro cirúrgico, porém, mesmo com todos os procedimentos de reanimação emergenciais realizados, infelizmente não resistiu. O hospital lamenta o óbito e informa que acolheu e orientou a família, bem como as autoridades policiais”, diz a nota do hospital.

Policial civil foi levado para o Hospital São Camilo, na Pompeia Foto: Reprodução/Google Street View

Imagens de monitoramento obtidas pelo Estadão mostram o suspeito e a vítima montados cada um em uma motocicleta. Eles conversam e o policial civil entrega um celular para o atirador, que está uniformizado com capacete e mochila de entrega de mercadoria. Eles continuam conversando e se levantam dos veículos. O suspeito se aproxima com um revólver e os dois entram em luta corporal. O policial cai no chão e o motociclista atira contra a vítima.

Equipes da Polícia Civil realizam diligências na região da Pompeia em busca dos autores do crime.