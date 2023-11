Previsão de ventania de 100 km/h em SP: mais de 50 eventos são cancelados

A Prefeitura de São Paulo cancelou 55 eventos que seriam realizados no sábado, 18, em locais abertos. A medida é resultado da orientação da Defesa Civil do Estado às cidades da região metropolitana e da Baixada Santista em reunião com prefeitos, representantes das concessionarias de energia elétrica e o governador Tarcísio De Freitas (Republicanos). A previsão é de que os ventos possam passar de 100 km/h e a temperatura deve cair, após uma semana de calor intenso. Também há alerta para fortes temporais.

“Vamos orientar as cidades sobre onde a frente fria vai passar”, diz o Coronel Hengel Ricardo Pereira, coordenador da Defesa Civil. Neste sábado, o órgão deve divulgar mais orientações sobre os locais com mais perigo. “Vamos fazer uma orientação geral para o Estado para que as pessoas não se coloquem em risco.”

Tempestade voltou a provocar blecaute em São Paulo nesta semana Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O poder público e as concessionárias de energia elétrica têm sido alvo de críticas após os transtornos vistos na capital, na região metropolitana e em parte do interior paulista após os temporais nos últimos dois feriados, de Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15). No primeiro, cerca de 2,1 milhões de endereços chegaram a ficar sem luz após uma sucessão de quedas de árvores sobre a fiação elétrica. Nessa quarta, 15, o problema voltou a se repetir em 290 mil pontos.

Os eventos já cancelados na capital são os promovidos pela Prefeitura, como os que estavam previstos na Expo Consciência Negra , no Memorial da América Latina, zona oeste da capital.

Segundo o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), o município do ABC paulista também já cancelou os eventos que ocorreriam na cidade. “Essa foi uma orientação do governo, vamos avaliar também a questão dos parques públicos”, disse.

O coronel afirma que as concessionárias de energia elétrica se comprometeram a colocar mais funcionários a disposição e a colaborar com cidades vizinhas. “A gente roga a Deus para que não ocorram esses eventos. Mas, se acontecer, que possamos estar mais preparados”, diz. Segundo ele, 5 mil agentes estão prontos para atuar, se preciso. “Estamos mais preparados do que estávamos no dia 3 e no dia 15.”

O governo também se preocupa com a realização da prova da 1ª fase da Fuvest, vestibular da Universidade de São Paulo (USP), no domingo. Aproximadamente 110 mil estudantes fazem o exame na capital e em várias outras cidades.

Foi criado também um canal de comunicação entre os municípios, Estado e as concessionárias. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), esteve na reunião, mas assim como o governador, não falou com a imprensa. Durante a reunião houve uma queda de energia. A luz, no entanto, voltou alguns segundos depois

A Enel, responsável pelo fornecimento de luz na capital e em mais 23 cidades da região metropolitana, diz ter reforçado as equipes e deixado técnicos de alerta para resolver urgências diante da previsão de chuvas intensas. Disse também que vai oferecer um canal via mensagem (SMS) para celulares cadastrados em sua base.

O canal servirá como alerta sobre a aproximação de fortes chuvas e permitirá que as pessoas registrem falta de luz por mensagem e também acessem o link direto do site da companhia.

Como funciona o novo canal (SMS para o número 27373):

- Os clientes que possuem celulares atualizados no cadastro com a distribuidora receberão uma mensagem de alerta por SMS sobre a previsão de tempestades e com indicação de como registrar falta de luz;

- Para registrar falta de energia pelo SMS, basta enviar para o número 27373 a palavra LUZ e o número da instalação que consta na conta da Enel. O registro para pedido de atendimento ocorrerá automaticamente;

- O cliente recebe, em seguida, a confirmação do seu registro e o número de protocolo;

Outros canais

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela serve para ajudar a registrar falta de luz, pedir 2ª via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.