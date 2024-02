Quatro cantoras negras fazem show único no Sesc Pinheiros; relembre suas trajetórias

O show Pérolas Negras é uma reverência dupla à contribuição do povo preto à música brasileira. Três intérpretes mulheres fundamentais para a nossa história musical - Alaíde Costa, Eliana Pittman e Zezé Motta, com a participação especial de Rosa Marya Colin – dão vida às canções de autores de gêneros e estilos diversos, de Cartola a Salgadinho, de Milton Nascimento a Leci Brandão. Todas essas “pérolas” estarão no Sesc Pinheiros nesta sexta-feira, 16, às 21h.

O show marca o lançamento do CD "Perolas Negras Ao Vivo", pela Companhia de Discos do Brasil e a Nova Estação. Com produção e a direção artística de Thiago Marques Luiz, o álbum também ganhará um vinil, previsto ainda para o primeiro semestre de 2024. São três mulheres negras com trajetórias individuais importantíssimas na história da música brasileira. Aos 88 anos, Alaíde Costa sempre se guiou pelo que acreditava fazer melhor, mas não foi fácil. Seu primeiro álbum foi lançado dois anos antes de Chega de Saudade (1958), música que marca o início da bossa nova, mas só recentemente ela passou a ser reconhecida.

Alaíde Costa, Zezé Motta e Eliana Pittman fazem o show Pérolas Negras em São Paulo Foto: Murilo Alvesso

Nos últimos anos, parcerias revigoraram a carreira histórica. Pode parecer um paradoxo, mas ela conta que está sendo descoberta depois dos 80 anos. “As gravadoras e produtores diziam que eu tinha de cantar uma coisa mais animada, um sambinha. Mas não era isso que eu queria para mim”, desabafou ao Estadão no mês de dezembro.

Há quem se lembre de Zezé Motta apenas como atriz - difícil mesmo dissociar sua figura da bela Xica da Silva -, mas essa é apenas uma das facetas da artista de 78 anos. Sempre na televisão, cinema e shows como a mais importante atriz-cantora do País, Zezé Motta eleva sua voz poderosa desde os antigos anos setenta, quando gravou seu primeiro disco solo em que Rita Lee e Moraes Moreira entregaram canções inéditas para ela gravar.

Imortalizou clássicos como Trocando em Miúdos de Chico Buarque e Francis Hime. Ela reestreou o show “Coração Vagabundo – Zezé canta Caetano” e já possui apresentações confirmadas no Rio de Janeiro e São Paulo.

Rosa Maria começou a carreira no Rio de Janeiro aos 18 anos, cantando bossa nova e jazz no Beco das Garrafas, depois de trabalhar como operária. Firmou-se como cantora de jazz ao lado da Tradicional Jazz Band. Com alguns discos gravados, mas ainda pouco conhecida depois de mais de 20 anos de carreira, uma gravação despretensiosa para um comercial de TV em 1988 alçou-a ao topo das paradas. Uma regravação cool de “California Dreamin’”, do grupo The Mamas & The Papas, para uma loja de departamentos tornou-se o seu grande sucesso.

Eliana Pittman em dose dupla

Eliana Pittman iniciou sua carreira em 1961, ao lado do saxofonista norte-americano Booker Pittman, seu padrasto, cantando standards do jazz e da bossa nova em boates no Rio de Janeiro. Quase 60 anos depois, a cantora vai comprovar seu ecletismo ao estrelar dois shows diferentes. Quando estiver ao lado de Zezé e Alaíde, o público relembrar a virtuose vocal que marca seus mais de 20 discos gravados e momentos memoráveis como o musical “7″.

Após um hiato de 17 anos longe dos estúdios, ela voltou a gravar em 2019 (”Hoje, Ontem e Sempre”) e, na sequência, “As Divas do Sambalanço”, dedicado exclusivamente ao gênero, em que Eliana divide as interpretações com Claudette Soares e Doris Monteiro.

No dia 17, um dia depois do show Pérolas Negras, Eliana vai subir novamente aos palcos, agora para celebrar as cinco décadas de lançamento do disco “Tô chegando, Já cheguei” com a estreia do show “50 Anos de Carimbó”, na Casa de Francisca.

Em 1974, o carimbo era um gênero restrito a Belém do Pará. Com dez anos de carreira internacional e grande prestígio também por ser filha do saxofonista americano Booker Pittman, Eliana não tinha ainda “estourado” nacionalmente. Foi numa viagem ao Maranhão que ela ouviu na praia o ritmo e se apaixonou. Precisou convencer a gravadora RCA Victor a inclui-lo no disco. O carimbó fez de Eliana uma das artistas de maior sucesso no Brasil nos anos 70 e fez com que o ritmo passasse a ser conhecido e respeitado nacionalmente.

As trajetórias das cantoras, marcadas pela luta por espaço e pela afirmação constante, exemplificam dificuldade de aceitação das mulheres em toda a sociedade. Essa é a opinião de Zélia Rodrigues Peixoto, coordenadora de Produção e Programação do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo. "A luta por reconhecimento na música é a mesma que encontramos em outros setores da sociedade brasileira, como na universidade, nas artes plásticas e no mercado de trabalho de maneira geral", diz. No ano passado, o Museu realizou vários eventos com foco nas mulheres negras. Um deles foi a I Feira Literária Afro-Brasileira Carolina Maria de Jesus. Grandes nomes da literatura negra brasileira se apresentaram foram temas de oficinas, debates, contação de histórias, teatro infantil, sarau, lançamentos, venda de livros e discotecagem.

* Este conteúdo foi produzido em parceria com o Museu Afro-Brasil Emanoel Araujo, que realiza anualmente vários eventos voltadas à valorização das mulheres negras.

Serviço: Pérolas Negras

Show : Pérolas Negras

: Pérolas Negras Local : SESC Pinheiros - Teatro Paulo Autran

: SESC Pinheiros - Teatro Paulo Autran Endereço : R. Paes Leme, 195 - Pinheiros, São Paulo – SP

: R. Paes Leme, 195 - Pinheiros, São Paulo – SP Dia: 16/02 - Sexta - 21h

16/02 - Sexta - 21h Telefone : (11) 3095-9400

: (11) 3095-9400 Link para os ingressos : https://www.sescsp.org.br/programacao/perolas-negras-3/

: https://www.sescsp.org.br/programacao/perolas-negras-3/ Venda: CD Pérolas Negras no site: https://bit.ly/42CbCOG