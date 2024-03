Ricardo Nunes pede desculpa por atrasos em ônibus de SP após quebra-quebra em terminal

“É absolutamente inaceitável o que fizeram com os usuários, eu vi as imagens. Não vou aceitar isso, em hipótese nenhuma”, disse o prefeito nesta quinta-feira. Nunes destacou que a SPTrans já notificou a empresa responsável pela operação no terminal e que soluções para a questão devem ser apresentadas ainda hoje. Segundo ele, os problemas com a Transwolff estão acontecendo de forma recorrente.

“Deixo aqui meu pedido de desculpas para aquelas pessoas que ficaram horas esperando o ônibus, graças a uma ação irresponsável de uma empresa que tem a concessão do transporte. Garanto que não faltará, por parte da prefeitura, reconhecimento do problema e ações necessárias para corrigir. Essa empresa vai ter de responder pelo que foi feito”, afirmou Nunes.