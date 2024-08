São Paulo tem 48 cidades em alerta máximo para queimadas; veja quais são

Quarenta e oito municípios do Estado de São Paulo permanecem em alerta máximo para queimadas, de acordo com balanço divulgado na manhã desta segunda-feira, 26, pelo governo estadual. No momento, não há mais registro de focos ativos de incêndios. As estradas estaduais estão liberadas.

Duas pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas, em decorrências dos casos registrados. O fogo atingiu mais de 34 mil hectares e 14 regionais do Estado. Três pessoas foram presas sob suspeita de atear fogo em áreas rurais da região, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. A Polícia Federal também instaurou inquérito para apurar as causas das queimadas.

Somente na sexta-feira, 23, o Estado São Paulo registrou 1,8 mil focos de incêndio, número recorde desde os inícios das medições em 1998, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Incêndio na estrada da região de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Foto: CBM-SP - 24/08/2024

Veja a lista a seguir das cidades em alerta máximo para queimadas: