Estado de SP não tem mais focos ativos de incêndios, diz Defesa Civil

Os incêndios se espalharam com maior intensidade a partir da sexta-feira, 23, e chegaram a bloquear o fluxo de rodovias e cobriram com fumaça o céu de cidades do interior. O governo de São Paulo determinou a instauração de um gabinete de crise para incêndios. Ao menos quatorze regionais foram atingidas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou que enviou ajuda humanitária para desabrigados. No domingo, a Defesa Civil e o Fundo Social do Estado enviaram ajuda para Pradópolis, na região de Ribeirão Preto, uma das cidades mais afetadas.