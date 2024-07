Cidade do litoral norte de SP quer terminal de cruzeiros; veja projeto

O município de São Sebastião está entre dois dos maiores polos econômicos do País, São Paulo e Rio de Janeiro, e já é um dos principais destinos turísticos do Estado, com mais de 50 praias.

Os navios turísticos, no entanto, só passam pelo litoral na alta temporada, que vai do final de novembro ao início de abril. O home port, segundo o prefeito, atrairia esse turismo durante o ano todo. “Agora, por exemplo, estamos no inverno, mas o mar está bem azul e com sol pleno, sem uma nuvem no céu. É o período perfeito para as viagens de navio”, disse.