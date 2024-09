Segurança é reforçada para a realização do desfile cívico-militar de 7 de setembro em SP

A segurança foi reforçada para a realização do tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro que ocorre neste sábado, 7, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Cerca de seis mil pessoas, entre civis, integrantes das forças de segurança e de outras entidades participam do evento.

“Além do efetivo policial que conta com cerca de 270 militares, a Polícia Militar também tem o auxílio de aeronaves e drones, que fazem o monitoramento do deslocamento do público na chegada e na dispersão do sambódromo”, afirma a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Ainda há policiais do Batalhão de Trânsito e do Choque prestando apoio nas imediações.

Desfile cívico-militar no Sambódromo do Anhembi neste sábado, 7. Foto: Mônica Andrade/Governo do Estado de SP