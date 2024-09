Defesa Civil do Estado estende alerta de risco elevado para incêndios e fala em calor de 39ºC em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), estendeu pelo menos até a próxima terça-feira, 10, o alerta de risco elevado para incêndios em todo o Estado paulista. As temperaturas podem chegar a 39ºC e a umidade relativa do ar a 15% em algumas regiões.

A projeção tem como base o mapa de risco, que é uma das ferramentas tecnológicas que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento de queimadas em vegetação durante o período da estiagem. A cor roxa, que praticamente predomina no mapa, representa situação de emergência e é a mais grave.

Defesa Civil do Estado estende alerta de risco elevado para incêndios em SP. Foto: Divulgação/Defesa Civil do Estado de SP

Para os próximos dias, as regiões norte, noroeste e oeste do Estado continuarão com o tempo seco e sem condições para precipitações. "As temperaturas continuam em elevação, com a umidade relativa do ar caindo, atingindo níveis mais críticos, ou seja, valores abaixo dos 35%, deixando a sensação de tempo quente e abafado", afirma o órgão estadual.

As temperaturas podem chegar aos 33ºC na região metropolitana da capital, no período mais quente do dia, enquanto a umidade do ar deve ficar abaixo dos 35%.

Para São José do Rio Preto e Araçatuba, as temperaturas devem ficar na casa dos 38ºC, com umidade relativa do ar abaixo dos 15%.

Em Presidente Prudente e Marília, os termômetros podem registrar máximas de 39ºC com umidade relativa do ar abaixo dos 15%.

Nas regiões de Campinas, Sorocaba, Araraquara e Bauru, temperaturas máximas de 36ºC com umidade do ar abaixo dos 20%.

Em Franca, Barretos e Ribeirão Preto, temperaturas máximas de até 37ºC, com umidade do ar abaixo dos 20%.

Para a região de Itapeva, máxima de 36ºC e umidade do ar abaixo dos 25%.

Na região do Vale do Paraíba, máxima de 33ºC com umidade do ar abaixo dos 30% e na Região da Serra da Mantiqueira a temperatura máxima chega aos 27ºC com umidade relativa do ar abaixo dos 30%.

Incêndio em área de Sertãozinho, no interior paulista. Governo paulista determinou instauração de gabinete de crime para avaliar queimadas no Estado de SP. Foto: Divulgação/PRF - 24/08/2024

Queimadas

Neste sábado, 7, Dia da Independência do Brasil, o CGE estadual contabilizou focos de incêndio em algumas regiões do território paulista. O balanço foi divulgado às 7 horas da manhã.

Mairiporã - região de São Paulo;

Valinhos e Itapira - região de Campinas;

São Simão - região de Ribeirão Preto;

Dois Córregos - região de Bauru;

Santo Antônio do Aracanguá - região de Araçatuba;

Pedregulho e Morro Agudo - região de Franca;

Forte onda de calor e baixa umidade do ar

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as simulações atmosféricas mais recentes indicam o estabelecimento de uma forte onda de calor em boa parte do Brasil, com temperaturas bem acima da média para o mês, assim como baixos índices de umidade do ar.

A expectativa é que essa condição climática se inicie neste fim de semana, permanecendo ao longo da próxima semana. Na cidade de São Paulo, a expectativa para este sábado é de dia com temperaturas em elevação.

“A máxima pode chegar aos 31°C nas horas de maior aquecimento durante a tarde, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 30%”, disse o órgão municipal.

No domingo, 8, o sol predomina entre poucas nuvens desde o amanhecer, o que vai favorecer novamente a elevação da temperatura, chegando a máxima aos 32ºC. “Em contrapartida, os índices de umidade do ar declinam significativamente, com valores médios por volta dos 24% e abaixo dos 20% em algumas regiões da capital paulista”, alerta o CGE municipal. Não há previsão para chuva ao longo do fim de semana.

Veja a seguir algumas recomendações importantes: