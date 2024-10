Onde e como será o maior Sesc do interior de SP, com piscina semiolímpica e teatro de 370 lugares

Ainda este ano, cerca de 320 mil moradores da região de Franca, no interior de São Paulo, terão um local a mais para lazer e cultura. Está prestes a ser inaugurada na cidade uma unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc), que será a maior do interior, com 35,5 mil m² de área construída. Outros 17 municípios paulistas já contam com centros culturais e desportivos da entidade.

O projeto do novo Sesc privilegia os espaços de convívio entre os públicos e as experimentações, que passam pela culinária local e por atividades nos campos cultural, social e educativo. Haverá teatro com 370 lugares, com boca de cena dupla, superado apenas pelo Teatro Municipal de Franca, que tem 405 lugares.

Novo Sesc Franca terá três piscinas. Foto: Indiara Duarte/Sesc/Divulgação

PUBLICIDADE Outra atração é o conjunto aquático, com três piscinas: uma semiolímpica coberta e duas piscinas recreativas. Mas há também quadras de areia, campo de grama, ginásio esportivo e sala de ginástica funcional. Na área de saúde, os destaques são os consultórios odontológicos. A inauguração será este ano, mas a data será definida. O Sesc é uma instituição brasileira privada de finalidade pública, mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. A entidade tem trajetória de mais de 70 anos desenvolvendo programas para o bem estar social dos trabalhadores desses setores, e de seus familiares.

Ginásio poliesportivo do novo Sesc Franca. Foto: Indiara Duarte/Sesc/Divulgação

Cidades de maior porte do interior edo litoral - como Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto e Santos - já contam com unidades. O Sesc chegou também em cidades de médio porte - como Araraquara, Catanduva e Birigui - e agora se instala em Franca.

Cerca de 324 mil pessoas poderão aproveitar o novo Sesc

A cidade de 364 mil habitantes é sede regional de outros 18 municípios, onde 81 mil pessoas estão empregadas no comércio, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged). Como podem ser credenciados no Sesc também os dependentes, como avós, pais, padrastos, cônjuges e companheiros, além de filhos, enteados, irmãos e netos (até 20 anos ou 24, se estudantes), o número de beneficiados pode chegar a 324 mil, segundo a assessoria de imprensa.

O novo Sesc em Franca, no interior de São Paulo, vai ter conjunto de piscinas, teatro e biblioteca. A unidade deve atender mais de 300 mil pessoas da região. Foto: Indiara Duarte/Sesc/Divulgação

As pessoas podem passar o dia inteiro na unidade, começando por aula de ginástica multifuncional, passando pela piscina, podendo almoçar na Comedoria. À tarde, é possível fazer um curso, leitura na biblioteca e encerrar o dia assistindo a um show ou peça teatral. Também é possível cuidar da saúde bucal nos consultórios odontológicos. Muitas atividades são gratuitas e as cobradas têm valores acessíveis para credenciados.

Projeção mostra como vai ficar o Sesc em pleno funcionamento. Foto: Danilo Zamboni/Divulgação

A credencial plena é um benefício exclusivo para trabalhadores – efetivos e temporários – e aposentados que foram registrados em restaurantes, bares, farmácias, lojas, supermercados e atacadistas, empresas de telemarketing, hospitais, hotéis, universidades, escolas particulares, escolas de idiomas e diversas outras empresas do comércio de bens, serviços e turismo.

Quem trabalhava nestas empresas e está desempregado pode obter a credencial no prazo de até 24 meses contados a partir da baixa na carteira de trabalho. A credencial plena possibilita acesso prioritário a serviços como piscina e odontologia, inscrições para cursos e oficinas, além de descontos nos ingressos e outros benefícios. A emissão é gratuita e a validade é de até dois anos.

O Sesc tem 20 unidades na capital, cinco na região metropolitana e 18 no interior e no litoral. A unidade de Franca, junto com as abertas em 2023, do Sesc 14 Bis e Sesc Casa Verde na capital, integra um plano de expansão da rede que prevê, até 2033, mais nove novas unidades, além da reforma e ampliação de outras.

No interior, Marília e Limeira serão as próximas cidades a terem unidades do Sesc.