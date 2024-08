Amazon: leitor reclama de não entrega de produto

Reclamação de Pedro Laerte Berni: “Venho por meio do jornal pedir auxílio, pois gostaria de ajuda para resolver um problema que estou enfrentando com a Amazon Serviços. Eu adquiri um produto em 24 de junho deste ano, porém não recebi o mesmo. Tentei por várias vezes entrar em contato com a empresa Amazon Serviços, porém, sem sucesso. Tentei sem sucesso também falar com o AZ de reclamação. No site desta empresa, quando você compra e paga o produto e não recebe o mesmo, existe a indicação para você comprar novamente o produto. Segui todas as orientações e nada. Como estou com prejuízo, não sei como resolver. Considero um desrespeito com o consumidor. Não recebi nenhuma informação sobre o que aconteceu. Peço auxílio para conseguir resolver esta questão o quanto antes. Agradeço desde já a atenção.”

Resposta da Amazon: “A Amazon informa que está em contato com o cliente e que o valor do produto foi reembolsado. Permanecemos à disposição”.

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.