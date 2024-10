Amil: leitor reclama de dificuldade para agendar exame

Reclamação de Mário Lúcio Marinho: “Eu e minha mulher somos clientes da Amil há algumas décadas. Sempre tivemos ótimos atendimentos. De uns tempos para cá, temos notado que a qualidade do atendimento caiu com o descredenciamento de clínicas e hospitais importantes. Agora, estou enfrentando sérios problemas para marcar Endoscopia Digestiva e Colonoscopia. Os hospitais credenciados pela Amil só atendem, para esse tipo de exame, pessoas com até 75 anos. E eu estou com 78. Consultamos diversos hospitais e nenhum atende. Fico agora na dúvida se devo mudar de plano, pois preciso de atendimento médico e, mesmo pagando o plano em dia, não estou conseguindo ser atendido.”

Resposta da Amil: “A Amil informa que entrou em contato com o sr. Mário Lúcio Marinho para esclarecimentos.”Posteriormente, novamente em contato, o leitor disse que a operadora Amil entrou em contato com ele para realizar o agendamento do exame na Clínica Endocap, que fica localizada na Rua Arizona, 1.349, Brooklin Novo, zona sul da cidade. Ele reforçou que foi muito bem atendido na unidade de saúde.