Azul: leitora cobra ressarcimento de companhia aérea por voo transferido para dia seguinte

Reclamação de Telma Guimarães: “Gostaria de ajuda para resolver um problema que tive com a companhia aérea Azul. Eu tive um voo cancelado pela Azul, com saída do aeroporto de Marília para Campinas. O voo foi transferido para o dia seguinte. Precisei pernoitar na cidade, jantar e tomar café da manhã. Como saí de férias, entrei em contato há dias com a Azul, que disse que não pode me ressarcir nem em milhas, pois a passagem foi comprada por meio de agência. Como estava a trabalho, a editora comprou, sim, a passagem através de agência, mas não vejo motivo de isso não ser resolvido comigo, uma vez que meu nome consta na passagem. O voo saiu no dia seguinte sem qualquer explicação da companhia aérea. Agradeço desde já a atenção do jornal. Obrigada.”

Resposta da Azul: “A Azul esclarece que já fez contato com a cliente em questão e finalizou a tratativa. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Posteriormente, a leitora entrou em contato com a reportagem para confirmar sobre a resolução do caso.