Bradesco Seguros: leitor reclama de dificuldade para obter informações sobre planos de seguro

Reclamação de Anderson Fazoli: “Eu peço a intervenção do jornal para tentar obter informações junto à Bradesco Seguros. O contato com a empresa é muito difícil e já não sei mais o que fazer. A Bradesco Seguros comercializa planos de seguro e previdência chamados Multiplano Geração 3 e Multiplano Geração 2. Ocorre que não há informações sobre saldos desses planos no site da empresa. E, ao telefonar, via de regra, é dificílimo ser atendido. Já tentei diversos canais, mas sem sucesso em ser atendido para receber os esclarecimentos que preciso sobre planos de seguro e previdência. Desta forma, sem mais alternativas, eu apelo a esta coluna, que efetivamente auxilia o cidadão, para me ajudar. Muito obrigado. Agradeço desde já a atenção do jornal para tentar me ajudar.”

Resposta da Bradesco Seguros: “Em resposta à reclamação do Sr. Anderson Fazoli , a Bradesco Vida e Previdência informa que entrou em contato com o cliente e esclareceu suas dúvidas, colocando-se à disposição para quaisquer novos esclarecimentos que se fizerem necessários.”

Posteriormente, o leitor informou que a empresa entrou em contato e agradeceu a ajuda do Estadão.