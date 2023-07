O que fazer em Socorro? Cidade perto de SP tem Maria-Fumaça, pedalinho e esporte radical

Sob o slogan “onde ainda se vive”, Socorro, a cerca de 140 quilômetros de São Paulo, se tornou há dois anos o primeiro município brasileiro reconhecido como “cidade lenta” ou “cidade de bem-estar”. Para isso, o destino turístico investiu em acessibilidade e preservação dos seus muitos pontos turísticos, que misturam atrações naturais, rurais, de aventura e religiosas por 11 rotas.

Socorro reúne as belezas naturais da Serra da Mantiqueira, perto da divisa de São Paulo com Minas Gerais. O título de “cidade de bem-estar” foi dado pelo movimento CittaSlow, rede internacional com 231 municípios espalhados pelo mundo. A iniciativa foi criada na Itália em 1999 e defende ampliar a filosofia “slow”, de “maior atenção às coisas boas da vida, à integração entre gerações e à preservação da natureza, das tradições e da sabedoria local com a ajuda da tecnologia”.

Destino a 140 quilômetros de São Paulo tem atrações que vão do sossego à aventura Foto: Kaique Guimarães/Estadão

Para se tornar membro da associação, Socorro atendeu a 72 critérios sobre governabilidade, segurança, políticas ambientais, qualidade de vida, hospitalidade e “coesão social”. Em toda a América Latina, apenas outros dois municípios na Colômbia, Pijao e Marulanda, fazem parte do movimento.

“Buscamos esse certificado porque vimos muitas similaridades com cidades italianas e outras espalhadas pelo mundo”, diz a secretária municipal de Turismo, Mônica Sartori. “Pessoas aceleradas chegam e dão uma diminuída no ritmo. É para aproveitar melhor os momentos da vida e trabalhar a tranquilidade.”

Parte do Circuito das Águas Paulistas, Socorro ainda tem uma lenda de quem bebe muito da sua água acaba ficando por lá. Abaixo, confira um roteiro de lugares para conhecer no município e entender por que o risco de se apaixonar pela cidade é real.

Cine Orlandi foi construído na 2ª Guerra e funciona até hoje Foto: Kaique Guimarães/Estadão

Café caipira no Rancho Pompéia

Opção recomendada para começar o dia bem, o café caipira servido no Rancho Pompeia reúne todos os quitutes orgânicos típicos de uma fazenda no interior, como pães caseiros, bolos, sucos, queijos, doces, geleias e os especialíssimos mini-bolinhos-de-chuva. Tudo isso é feito por Márcia Meneghelli, cozinheira “de mão cheia” que herdou as receitas passadas de geração em geração por sua família e pela do marido, Flávio Meneghelli, com quem divide a propriedade do rancho.

“O resgate da tradição é prioridade para mim. Não tem preço ver as pessoas comendo o bolinho-de-chuva, uma receita de família, e falando ‘hum, que delícia’”, conta Márcia, que defende um café da manhã “sem nada industrializado”.

A empreitada começou há mais de duas décadas, quando Márcia passou a cozinhar profissionalmente para cuidar dos filhos, um deles com autismo. O café era servido na casa de baixo da propriedade, construída em 1928 e que hoje serve de hospedagem.

Na pandemia, o espaço foi reformado e ela começou a servir refeições na parte superior, com vista para o jardim. Ali, o casal também construiu um armazém, onde vende muitos dos produtos servidos no café da manhã e feitos no próprio rancho.

Gruta do Anjo

Em uma área de 3 mil m², a Pousada Gruta do Anjo tem o principal programa para quem curte aventura com segurança e um dos cenários mais particulares da região. A Gruta do Anjo, que chega a 25 metros de profundidade em alguns pontos, começou a ser usada para o turismo há mais de 50 anos, quando a mineração de quartzo furou o lençol freático da caverna e criou o lago de águas verdes.

Gruta do Anjo ganhou esse nome por causa das ‘visões’ que os visitantes têm de padres e anjos nas rochas da caverna Foto: KAIQUE GUIMARÃES/ESTADÃO

A visita completa demanda a volta de pedalinho pela lagoa da caverna, um passeio de imersão total na beleza natural do lugar e de bastante esforço físico nas pernas. O acesso ao local é fácil e pode ser feito tanto a pé (uma caminhada de aproximadamente dez minutos da recepção) ou de carro.

“Nunca fui em nenhum lugar parecido com esse, é uma experiência única por enquanto”, comenta o vendedor Daniel Marinho, de 36 anos, que saiu de Embu das Artes com um grupo de amigos apenas para conhecer a Gruta do Anjo.

Aos 31 anos, a química Paula Torres é turista recorrente em Socorro e, agora, aproveitou as férias para mostrar as belezas do local à família. “Todo ano eu venho. Gostamos muito da cidade, da tranquilidade e de como as pessoas nos recebem com educação”, comenta.

Reza a lenda que o espaço ganhou o nome de Gruta do Anjo pelas várias “aparições” ou “visões” que os visitantes têm de padres e anjos nas rochas da caverna. Independente do nível de religiosidade, é realmente possível ver algumas colorações mais sugestivas que outras. Para quem quiser a imersão total, o espaço também oferece chalés disponíveis para hospedagem na propriedade.

Pôr-do-Sol é um espetáculo à parte em Socorro, cidade que faz parte do Circuito das Águas Paulistas Foto: KAIQUE GUIMARÃES/ESTADÃO

Maria Fumaça 208

Parada rápida, mas obrigatória, a Maria Fumaça 208 voltou em 2017 a Socorro, onde passava até meados do século passado para transportar café e visitantes. Patrimônio histórico do município, a locomotiva carrega um pedaço fundamental da tradição que transformou a cidade no que ela é hoje.

“A Maria Fumaça foi um grande presente do Estado para que virasse uma atração e falasse sobre a nossa história com o café”, explica Mônica Sartori.

Cine Cavaliere Orlandi

“Socorro sempre gostou de arte”, conta André Orlandi, que aos 64 anos já é a terceira geração da sua família a comandar o Cine Cavaliere Orlandi, uma raridade construída em 1942, durante a Segunda Guerra, por seu avô paterno.

Apesar de a programação trazer os mesmos lançamentos cinematográficos encontrados nos grandes centros, a sensação de assistir aos filmes em um cinema de rua, cada vez mais raros até na capital paulista, é única e repleta de simbolismo, além de uma receita própria para dar sabor à pipoca, que André compara “ao segredo da Coca-cola”. O Cavaliere Orlandi, por sinal, foi por décadas o único da região e permanece hoje, mais de oito décadas depois, como um dos principais.

Pôr-do-sol no Parque Pedra Bela Vista com Pan de Palo

Com vista ampla para a Serra da Mantiqueira, o município de Socorro e a vizinha Serra Negra, o Parque Pedra Bela Vista é ponto de encontro certo e unânime para o pôr-do-sol, reunindo jovens, casais, famílias e aventureiros em busca de descanso a 1.250 metros de altura. Ao longo do ano, o espaço criado pela jornalista Isabela Rosa, de 43 anos, e seu marido, o fotógrafo Daniel Rosa, de 60, também apresenta uma programação de música ao vivo, luaus etc.

“A pedra sempre foi um ponto de visitação dos moradores. Mas quando o Daniel pisou aqui pela primeira vez, ele disse ‘esse vai ser o meu lugar’”, conta Isabela. Juntos, o casal construiu um restaurante, estrutura de banheiros, mirantes e rapel, além do carro-chefe gastronômico do espaço, o Pan de Palo (“pão no pau”, em tradução literal).

Pan de Palo tem inspiração em tribos indígenas do Peru Foto: KAIQUE GUIMARÃES/ESTADÃO

A receita foi importada por Daniel após um tempo acompanhando tribos indígenas do Peru, que se alimentam do Pan de Palo durante as expedições pela Cordilheira dos Andes. O local propõe toda uma experiência a partir do prato, convidando os visitantes a assarem a própria massa de pão caseiro com uma haste de madeira na fogueira do parque. Depois, o pão pode ser recheado com sabores salgados ou doces, como catupiry, carne, calabresa, doce de leite, brigadeiro de chocolate ou de capim-santo.

Nas próximas semanas, a Pedra Bela Vista vai ganhar mais uma atração: um balanço a céu aberto, para os visitantes de coragem e coração forte que quiserem se aventurar pelas alturas da Serra da Mantiqueira.

O que (mais) fazer em Socorro?

Para quem quer mais aventura, Socorro é conhecida também pelas muitas cachoeiras espalhadas ao longo do Caminho do Rio do Peixe e pelos grupos de rafting e canoagem. No Parque Kango Jango é possível explorar todas essas atividades e quem for direto da visita à Gruta do Anjo ainda ganha um incentivo na entrada.

Um outro ponto para apreciar a vista da Serra da Mantiqueira é o Mirante do Cristo, a 950 metros de altura e com lojinhas de artesanato e outros produtos naturais no local. Inclusive, quem estiver interessado em fazer compras por lá pode passar também na Feira Permanente de Malhas, logo na entrada de Socorro.

Próximo ao Rio do Peixe, o Pesqueiro Nenê Oliani também é uma boa opção de almoço ao ar livre e bem servido. No centro, a Lanchonete Mini-Bar tem os pastéis mais elogiado da cidade do outro lado da calçada do Cine Cavaliere Orlandi.

Os mais religiosos têm também uma parada obrigatória na Igreja Nossa Sra. do Perpétuo Socorro, erguida em 1925 que a primeira capelinha da cidade, esta construída em 1829.