Butantã: leitor reclama de presença de cones dividindo avenidas na região

Reclamação de Amâncio Barker: “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não facilita o trânsito, pelo contrário, atrapalha, colocando cones dividindo avenidas Valentim Gentil e Magalhães de Castro no Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo, bem no meio da pista, ocasionando trânsito lento e podendo provocar até mesmo acidentes. Não tem explicação. Se for para facilitar a saída de veículos, seria melhor ter um semáforo. Sendo só no momento, agradeço a atenção.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “Trata-se de uma canalização de segurança feita pela Base Operacional da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito.”

Resposta da Polícia Militar do Estado de São Paulo: “A Polícia Militar informa que o endereço citado abriga a sede da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito e a redução de faixa tem como objetivo a diminuição da velocidade, permitindo a entrada e saída de viaturas policiais e outros veículos que acessam a unidade policial com segurança. A instituição já solicitou à empresa de trânsito a implantação de travessias elevadas nas atuais faixas de pedestres e a retirada dos cones.”

O munícipe foi informado sobre a resposta da Polícia Militar. Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.