Socorro: leitor cobra conserto de iluminação pública

Reclamação de Willian de Oliveira: “Há mais de sete dias, a lâmpada de iluminação na Rua Frederico Michel, em frente ao número 602, em Socorro, zona sul de São Paulo, está queimada e ninguém apareceu para trocá-la. Por gentileza, poderia verificar o motivo da equipe não aparecer para resolver o problema, pois como existem diversas árvores altas. Aliás, elas estão precisando de podas (fios de alta tensão), evitando assim problemas maiores, que deixam esse pedaço da rua com péssima visão, tornando o local perigoso para os moradores. No aguardo de uma resposta. Grato pela atenção.”

Resposta da SP Regula e a Subprefeitura Capela do Socorro: “A SP Regula e a Subprefeitura Capela do Socorro enviaram equipes para o local na sexta-feira, 20, para realizar a vistoria e a poda da árvore. Com apoio da Enel, os reparos necessários foram concluídos e a iluminação pública encontra-se em pleno funcionamento.”

O leitor agradeceu o retorno enviado pelo blog. Caso necessário, pode entrar em contato novamente.