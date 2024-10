Claro: leitor cobra estorno de empresa de telefonia por cobranças indevidas

Reclamação de Hilda Witaker: “Sou cliente da empresa Claro há anos. Sempre tive o Prezão Diário R$ 2,19 por dia que uso sem renovação automática. No dia 13 de setembro deste ano, estranhei por estar quase sem créditos. Entrei no app da Claro para ver o que aconteceu e, para minha surpresa, desde 25 de julho sem pedido ou autorização minha, a Claro me jogou em um plano chamado Prezão Semanal R$ 11,99. Assim, desde então, passou a me cobrar tal valor por semana, sem que eu soubesse e sem eu utilizar o serviço. Só percebi o que aconteceu agora, pois apareceu um SMS para mim dizendo que o Prezão Semanal não seria renovado por insuficiência de créditos, o que estranhei e me levou a conferir meus créditos. As cobranças indevidas ocorreram em 25 de julho, depois nos dias 1, 8, 22 e 29 de agosto e também no dia 5 de setembro. A Claro já me causou um prejuízo. Nunca pedi ou autorizei a mudança de plano ou de promoção. Entrei em contato com a Claro e solicitei meu imediato retorno ao plano de origem e a restituição de créditos que, de forma desonesta, foram descontados. A atendente ficou de me dar um retorno sobre o pedido de restituição e disse que retornaria minha linha para a promoção original. Todavia, acessei o site da Claro e apareceu a seguinte mensagem: “A última recarga foi convertida no Prezão 7 dias com 3GB + 1GB de bônus”. Mais uma vez fui desrespeitada, pois, pelo que vejo, a Claro não me retornou ao Prezão Diário R$ 2,19 sem renovação automática. Peço ajuda do Estadão para que a Claro retorne de imediato para o plano anterior. Desde já agradeço e aguardo resposta.”

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem da Sra. Hilda, a Claro informa que, em contato com a cliente, solucionou o caso.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.