CNH: leitor reclama de dificuldade para renovar documento de habilitação

Reclamação de Hossein Alli: “Minha habilitação venceu em 14 de junho deste ano e agendei revalidação para 2 de julho no Poupatempo Santo Amaro, zona sul da cidade. Fui muito bem atendido com previsão de nova habilitação digital em dois dias úteis e prazo de cinco dias para habilitação física. No entanto, não recebendo o documento e com a necessidade de viajar, voltei ao Poupatempo Santo Amaro em 27 de julho. Para surpresa, tive que validar os dados digitais e foto novamente. Culparam o Detran-SP pelo aborrecimento. Mesmo assim não recebi a habilitação. Até quando terei que esperar? Sem a carteira não posso requerer habilitação para dirigir no exterior e também não posso dirigir aqui, de qualquer maneira. Peço ajuda para resolver essa questão.”

Resposta do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP): “O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informa que, antes da avaliação médica realizada em 2 de julho de 2024, ocasião em que o condutor foi considerado apto e sem quaisquer restrições para condução de veículos, sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) indicava as restrições médicas “D” e “F”. Ou seja, antes do último exame médico, o motorista estava liberado apenas para condução de veículos com transmissão automática e direção hidráulica. A partir da remoção das limitações que classificavam o condutor como pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida na CNH, uma nova avaliação no exame de direção veicular se torna obrigatória para testar os critérios de dirigibilidade do condutor sem adaptação veicular. Sendo assim, o documento permanece pendente de emissão até que novo exame prático seja realizado.”

Caso necessário, o leitor pode voltar a entrar em contato novamente.