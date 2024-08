Correios: leitor reclama de atraso no recebimento de correspondências

Reclamação de Eliel Barros: “Gostaria de relatar um problema no bairro Utinga, em Santo André, no ABC paulista, envolvendo os Correios. Eu não tenho recebido as faturas pelos Correios. Quando reclamo, as empresas falam que foram postadas. Por várias vezes, os Correios entregaram as correspondências todas juntas já vencidas, ou seja, esperaram acumular para dar somente uma viagem e o pior que negam o problema. Alegaram motivo de férias do carteiro, mas o problema persiste. Vi que outras pessoas fizeram reclamações semelhantes, mostrando que o problema não se restringe ao local onde eu moro. Peço ajuda para que a situação seja normalizada o quanto antes para o recebimento em dia das correspondências.”

Resposta dos Correios: “Assim que tiveram conhecimento da informação, os Correios determinaram o acompanhamento das entregas na localidade por um período de 30 dias para averiguação. A empresa lamenta quaisquer inconvenientes e segue à disposição do cliente pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades) ou pelo Fale Conosco, no site dos Correios.”

Caso necessário, o leitor pode voltar a entrar em contato.