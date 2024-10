Correios: leitor reclama de recebimento de correspondência com enorme atraso

Reclamação de Cláudio Bock: “Preciso, mais uma vez, solicitar a interferência do jornal em um problema relacionado com os Correios. A situação é crítica. As cartas estão demorando absurdamente para serem entregues em nosso endereço (CEP 04511-010). Antes da pandemia, as entregas eram praticamente diárias. Depois da pandemia, esta frequência não se regularizou, depois tornou-se duas vezes por semana, uma por semana e, atualmente, o prazo é aleatório. Uma carta simples demora 10 dias. Uma conta de cartão de crédito que, normalmente, chega dia 5, chega depois de quase 12 dias. Recebi com 21 dias de atraso um edital de convocação, perdendo a reunião. Um boleto que chegou ao nosso prédio com 14 dias de atraso está gerando uma confusão enorme devido a multa e juros. Nosso síndico informou que há reclamações em muitos prédios sobre este problema dos Correios na região.”

Resposta dos Correios: “Assim que tiveram conhecimento da informação, os Correios determinaram o acompanhamento das entregas na localidade por um período de 30 dias para averiguação. A empresa lamenta quaisquer inconvenientes e segue à disposição do cliente pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades) ou pelo Fale Conosco, no site.”

