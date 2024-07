Ermelino Matarazzo: leitor cobra realização de obra em córrego afetado por chuvas

Reclamação de Olavo de Almeida Soares: “Sou morador da região leste da cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro Jardim Penha, distrito de Ermelino Matarazzo. O motivo do meu contato é que a chuva de março de 2023 levou a lateral da ponte do córrego Ponte Rasa, localizado na Rua Dr. Flamiano Costa, nº 42 e em abril também do ano passado fecharam o espaço com tapumes de ambos os lados e a população do espaço precisa fazer um caminho a pé mais longo para chegar onde precisa e em um dos locais sem nenhuma segurança. Isso faz mais de um ano e neste espaço de tempo foram feitas várias cobranças sobre o assunto aos nossos gestores municipais, conselho participativo e até o presente momento o espaço ainda continua fechado e sem previsão de término. Entendemos tratar de uma obra emergencial simples e não encontramos o motivo de tanta demora para regular a mesma.”

Resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB): “A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) trabalha nas obras de contenção das margens do córrego Ponte Rasa, que também contempla a substituição do pontilhão que passa sobre o canal, localizado na Rua Dr. Flamiano Costa com a Rua Boaventura Rodrigues da Silva. Os trabalhos foram iniciados em abril de 2023. Devido às fortes chuvas registradas no primeiro semestre do último ano, e a dificuldade de acesso de maquinário pesado no perímetro da obra, o cronograma dos serviços precisou ser alterado.”

O leitor foi informado sobre a resposta da Prefeitura de São Paulo. “Vale destacar que nas nossas propostas apresentadas no plano de metas e orçamentos anuais da atual gestão, essa solicitação sempre esteve presente para recuperar a nascente do córrego Ponte Rasa, adequar suas margens com eliminação de área de risco junto às mesmas e desassorear o seu leito do início até o final no Rio Tiquatira. Pedimos também para implantar o Parque Linear da Ponte Rasa”, disse ele.