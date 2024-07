Estapar: leitora reclama de defeito em máquina de autoatendimento em estacionamento

Reclamação de Marilda Alcides: “Estive no mês de junho no Hospital das Clínicas. O estacionamento estava com todos os caixas eletrônicos para pagamento do estacionamento quebrados e sem nem ao menos um papel colado escrito que estavam quebrados. Perto do elevador, tem informação que há atendimento em um dos andares. Mas não custava a empresa sinalizar nas máquinas. Um desrespeito, pois é em local com muitos pacientes do HC.”

Resposta da Estapar: “A Estapar – empresa responsável pela operacionalização do estacionamento do Hospital das Clínicas – lamenta que a cliente tenha vivenciado uma experiência ruim e destaca que jamais recebeu queixas em relação ao funcionamento dos equipamentos de autoatendimento presentes, nem em relação à estrutura de sinalização presente no local. A empresa mantém sete terminais de pagamento nos acessos A, B e C do piso térreo, além de caixas de atendimento presencial, e não constatou interferências ou inoperacionalidade dos serviços durante o período sinalizado. Destaca ainda que mantém, desde o início de suas operações no HC, mais de 30 placas de sinalização em diversos pontos, como elevadores e locais de passagem do piso subsolo (inclusive com mapas para facilitar a identificação do público). E, por fim, reforça que está à disposição pelo telefone 08000105560, assim como pelos demais canais de atendimento, presentes no link.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.