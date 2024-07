Correios: leitor reclama de atraso nas entregas

Reclamação de Cláudio Bock: “Sou assinante do Estadão e agradeço se puderem me ajudar com este problema em relação aos serviços prestados pelos Correios. As cartas estão demorando absurdamente para serem entregues em nosso endereço, cujo CEP é o 04511-010. Antes da pandemia da covid-19, as entregas eram praticamente diárias. Depois da pandemia esta frequência não se regularizou, depois passou a ser realizada duas vezes por semana, uma por semana e atualmente o prazo é aleatório. Será que vocês poderiam nos ajudar com este assunto ? Estamos recebendo contas vencidas, pois não recebemos as correspondências. Não sabemos mais o que fazer. Agradeço a ajuda desde já.”

Resposta dos Correios: “Assim que tiveram conhecimento da informação, os Correios determinaram o acompanhamento das entregas na localidade por um período de 30 dias para averiguação. A empresa lamenta quaisquer inconvenientes e segue à disposição do cliente pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades) ou pelo fale conosco, no site.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.