Getninjas: leitora reclama de dificuldade para atualizar cadastro

Reclamação de Larissa Andreolli dos Santos: “Gostaria de ajuda para solucionar o problema de um cadastro que quero atualizar junto ao GetNinjas. Para explicar, eu não tenho mais o número de telefone cadastrado no GetNinjas gostaria de atualizar meus dados, mas não consigo acessar o aplicativo por conta do número de celular. Por favor, quero saber como faço para atualizar os dados cadastrais. Já tentei contato, mas sem sucesso.”

Resposta do GetNinjas: “Agradecemos por compartilhar a situação. Para acessar o cadastro em nossa plataforma, o usuário recebe um token via SMS. Por questões de segurança, algumas alterações precisam ser realizadas por nosso time especializado. Identificamos o acionamento da cliente em nossos canais de atendimento, porém não nos foi informado seus dados vinculados ao cadastro para prosseguimento. Seguiremos com a tratativa assim que houver um retorno e confirmação dos dados necessários”.

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.