GetNinjas: leitora reclama de golpe aplicado por profissional cadastrado na plataforma

Reclamação de Giada M Ruspoli: “Chamei a empresa Getninjas para realizar o conserto do meu fogão, que apresentou defeito. O técnico Marcos Vinícius falou que ia enviar uma peça para conserto do fogão por meio do motoboy do fornecedor e ele viria para realizar a instalação. O custo foi de R$ 29,50. O motoboy veio. O cartão não passava, conforme ele me mostrou. Fez várias tentativas e falou que não tinha conseguido. Ia pedir para o Marcus passar o pix. Quando vi o extrato vi que passou no cartão R$ 4.400, R$ 4.500 e R$ 7.500. Fiz a denúncia para a polícia.”

Resposta da GetNinjas: “Primeiramente, gostaria de agradecer por compartilhar a situação conosco. Informamos que entramos em contato com a cliente e prestamos o suporte e esclarecimentos necessários. Acrescentamos que diante desse tipo de ocorrido, realizamos o bloqueio do profissional na plataforma, de forma que ele não poderá mais prestar serviços por meio do GetNinjas. Todos os profissionais cadastrados passam por um rigoroso processo de análise de validação de documentos antes de ingressarem no app, para dessa forma, mantermos apenas profissionais que ofereçam um bom atendimento aos nossos clientes. Caso tenham qualquer dúvida, estamos à disposição.”

