Poupatempo: leitor relata dificuldade para solicitar nova Carteira de Identidade Nacional

Reclamação de Márcio Leonel: “Tem sido divulgado que todos os Estados já estão emitindo a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Tentei agendar a emissão da minha no site do Poupatempo - Praça da Sé - utilizando o e.gov, mas sem sucesso. Ou seja, não informam qual é a previsão de datas, não informam quando eu devo entrar novamente para verificar se há vaga. Assim sendo, entro todo dia e vejo se tem vaga? Ou entro na próxima semana? Tenho 71 anos, então, eu deveria, por lei, ter prioridade no atendimento por órgãos públicos. O mesmo acontece com a minha mulher. Aguardo orientação e informação de quando poderemos ser atendidos.”

Resposta do Poupatempo: “O Poupatempo informa que não há falta de vagas para a solicitação da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Na unidade da Sé, relatada pelo leitor, existem opções de horários para outubro. Para solicitar o serviço basta realizar o agendamento prévio obrigatório feito de maneira totalmente gratuita pelos canais digitais, no portal, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.”

Posteriormente, o leitor entrou em contato novamente. “Nas várias vezes que entrei no sistema do Poupatempo aparecia a tela que lhe mandei no primeiro email, informando que não tinha vaga. Após receber sua mensagem, consegui agendar para uma única data disponível no sistema”, completou ele.