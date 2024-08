Grupo Boticário: leitora reclama de cobrança indevida feita pela empresa

Reclamação de Regina Célia Soares de Souza: “No início de agosto deste ano, verifiquei pelo meu banco que tenho dois boletos vencidos referente a maio deste ano e a dívida já aparece no Serasa impactando em meu score. Nunca fui revendedora de nenhum produto do Grupo Boticário nem de outra empresa do ramo. Ao entrar em contato com a referida empresa, informaram que sou consultora deles que contraí dívidas e não paguei. Pediram dez dias para averiguação. Porém, por tratar-se de uma cobrança indevida, estou sofrendo prejuízos injustamente, pois pago sempre antecipadamente minhas dividas e preciso de uma solução mais breve para o caso. Peço auxílio.”

Resposta do Grupo Boticário: “O Grupo Boticário informa que já entrou em contato com a sra. Regina de Souza para esclarecimentos sobre a questão relatada e o caso já foi solucionado. Reforçamos que a marca O Boticário possui um canal exclusivo de atendimento ao consumidor e demais parceiros, como revendedores. Para mais informações: Telefone: 0800 729 9050. (Seg. à Sex das 9h às 20h; Sáb. das 9h às 16h) e WhatsApp: 41 98735-7095 (Seg. à Sex das 9h às 20h; Sáb. das 9h às 16h).”

Caso necessário, a leitora pode voltar a entrar em contato.