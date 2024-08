Inss: leitor reclama de dificuldade para atualizar cadastro de beneficiária

Reclamação de Maurício Golfette de Paula: “Por meio desta venho reclamar sobre atividade do Inss para atualização do cadastro de minha esposa, que por falta dessa atualização não está conseguindo receber o auxílio-doença liberado para pagamento. O banco não consegue repassar, por falta de atualização de cadastro. Acontece que casamos no ano passado e era necessário atualizar o nome de minha esposa para o nome de casada, alterando assim o cadastro no Inss. Fizemos o procedimento, entregando toda a documentação necessária no dia 13 de junho deste ano, na agência do Inss da Água Rasa. Porém, até o momento, ainda não foi efetivada a atualização cadastral, que se encontra em análise, após consulta no site. Sinceramente não consigo entender como uma simples operação, atualizar o cadastro, com todos os documentos já entregues, pode demorar tanto, e por conta desta situação minha esposa não consegue acessar os pagamentos dos três meses de benefício a que tem direito. Assim, peço ajuda para que a gente consiga completar este processo.”

Resposta do Inss: “Em atenção ao leitor Maurício Golfette de Paula, informamos que o cadastro da sra. Claudete Ferreira da Silva de Paula foi atualizado, conforme os documentos apresentados. Em relação aos valores não recebidos em seu benefício, orientamos que a segurada peça a Emissão de Pagamento não Recebido para que os pagamentos sejam emitidos uma vez que o cadastro está atualizado. Esse serviço está disponível no Meu Inss pelo site ou no aplicativo para celulares.”

Posteriormente, o leitor confirmou que o cadastro foi atualizado e agora está na ação de solicitar os pagamentos atrasados. Se necessário, pode entrar em contato novamente.