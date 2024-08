Estação Paraíso do Metrô de SP: leitora cobra limpeza de sanitários públicos

Reclamação de Miriam Keller: “Em fevereiro mandei a mensagem abaixo a vocês relatando a falta de limpeza dos sanitários públicos que ficam na Estação Paraíso do Metrô de São Paulo. Dia 1º de agosto, por volta das 18h30, passei pela mesma estação (Paraíso) e para minha infelicidade tive de usar o banheiro. A situação estava pior do que em fevereiro. Continua o problema de limpeza, equipamentos em péssimo estado, não há papel para enxugar as mãos - vai tudo para um lixão onde jogam de tudo. Isso é um desrespeito! Daria para insistir em um retorno? Muito obrigada.”

Resposta do Metrô de São Paulo: “Em atenção à reclamação da senhora Miriam Keller, o Metrô esclarece que os sanitários públicos da Estação Paraíso do Metrô de São Paulo são limpos diariamente e lamenta que, casos de mau uso e atos de vandalismo de alguns resultem em transtornos aos demais. Mesmo assim, o Metrô vai ampliar a limpeza e manutenção do local mencionado. É importante destacar ainda a fundamental colaboração dos passageiros na denúncia de atos de vandalismo ou mau uso ao comunicar o fato imediatamente a um funcionário nas estações, por meio de SMS, pelo telefone 97333-2252, ou ainda pelo aplicativo MetrôConecta. O Metrô lamenta qualquer transtorno sofrido pela passageira.”

Posteriormente, a leitora pontuou que recebeu a mesma resposta na reclamação anterior. Ela reforçou que considera um desrespeito com os passageiros e espera que a situação melhore.