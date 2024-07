Ipiranga: leitora reclama de abandono de escola estadual da região

Reclamação de Paula Passerini: “A Escola Estadual Júlio de Mesquita Filho na Rua Agostinho Gomes, 601, no Ipiranga, zona sul da cidade, está em situação de abandono. O fundo da escola faz divisa com a Rua do Manifesto e Rua Cônego Januário, e a árvore frutífera sobrepõe minha residência. Os abacates caem no telhado. Ratos, durante à noite, sobem pela árvore e passeiam no meu telhado. Alguns entraram no forro da minha casa. Comuniquei o fato para as responsáveis pela escola. Elas acreditam ser devido à cratera aberta nos fundos da escola em 2019, decorrente de uma enchente no bairro e que ainda está aberta, coberta por uma telha. Para minha surpresa, concluíram que nada poderiam fazer. Deram o endereço da Diretoria de Ensino Região Centro Sul (Rua Dom Antônio Galvão, 95, Vila Gumercindo). Fui até lá para registrar formalmente minha queixa por escrito, em 5 de junho de 2024. Estou indignada e assustada com a possibilidade de ratos passeando pela minha casa. Espero que a escola citada seja intimada a resolver essa situação absurda, que põe em risco a saúde da vizinhança.”

Resposta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP): “A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informa que, em março deste ano, a unidade de ensino foi inteiramente dedetizada, incluindo a desratização da escola, com validade até setembro deste ano. Recentemente, um representante da Defesa Civil esteve na escola para verificar a parte do terreno que cedeu e verificou que não houve alteração nem modificação no solo após a construção de uma cobertura no local. A escola também já deu início aos trâmites para realização do manejo arbóreo no terreno, que depende de autorização legal.”

A munícipe foi informada sobre a resposta da secretaria. “Eu que agradeço muito a atenção, mas quero frizar que a desratização do ambiente não responde sobre a questão dos ratos que saem à noite da cratera aberta“, disse a leitora.