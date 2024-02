Jabaquara: leitor cobra sinalização em via recapeada na região

Marco Aurélio Machado afirma que há mais de 60 dias a Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, no Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo, foi recapeada, mas a sinalização não foi concluída.

Reclamação de Marco Aurélio Machado: “A Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, no Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo, foi recapeada a mais de 60 dias, porém a sinalização horizontal (pista) e vertical não foi concluída, especialmente na altura do nº 300, onde existe uma ‘ilha’ com lombada eletrônica, situação que prejudica os motoristas. Também faltam as faixas de pedestre e interrupções na sinalização horizontal de divisão de pista para acesso às garagens em frente aos condomínios residenciais.”

Leitor cobra recapeamento de avenida no Jabaquara que foi recapeada há mais de 60 dias. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

PUBLICIDADE Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a sinalização horizontal (faixas de solo) da Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, próximo ao numeral 300, foi finalizada com marcas de canalização e tachões refletivos em ambos os sentidos, faixa de pedestre, legendas de advertência de travessia de pedestres e sinalização do ponto de ônibus, todos em bom estado de visibilidade. A CET esclarece que não é prevista a descontinuidade da sinalização de dupla amarela nos acessos dos condomínios residenciais, visto que é permitida a transposição da referida linha para acesso aos imóveis.” O leitor foi informado sobre a conclusão da sinalização. Caso necessário, pode voltar a entrar em contato.

