Jardim Bonfiglioli: leitor reclama de barulho provocado por obras de asfalto

Reclamação de Maurício Lima: “Gostaria de auxílio para fazer uma queixa contra as autoridades públicas. A Prefeitura de São Paulo e a Subprefeitura do Butantã não respeitam os munícipes. No dia 28 de setembro deste ano, eles resolveram mudar o asfalto na Rua João Gomes Júnior, no Jardim Bonfiglioli, na zona oeste de São Paulo, que era normal, sem buracos. A primeira etapa é a raspagem do asfalto. Os funcionários usam máquinas barulhentas. O barulho foi durante a madrugada. As máquinas acordaram todos os munícipes que não conseguiram voltar a dormir. Absurdo e total desrespeito com os munícipes. Agradeço desde já a atenção do jornal com relação ao problema que eu descrevi.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que já finalizou os serviços na via. Os serviços de pavimentação no período noturno acontecem para que não haja impacto no trânsito local pela manhã/tarde. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

