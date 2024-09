Jardim Europa: leitor cobra implantação de sinalização em via da região

Reclamação de Francisco Baccelli: “Gostaria de contar com a ajuda da coluna para cobrar da Prefeitura de São Paulo o cumprimento do compromisso assumido no pedido que fiz para que fosse implantada sinalização horizontal de faixa amarela contínua na Rua Grécia, no Jardim Europa, nas proximidades da Rua Cláudio Manoel da Costa. O pedido foi aprovado pela área técnica, e consta no site SP156 como serviço efetuado, embora nunca tenha sido realizado. Desde já agradeço a atenção.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) elaborou um projeto prevendo a pintura de faixa dupla amarela com tachas refletivas, em atenção à solicitação de pintura na Rua Grécia, cruzamento com a Rua Cláudio Manoel da Costa. O objetivo é melhorar as condições de segurança viária local. O projeto será implantado até 10 de outubro deste ano.”

Posteriormente, o leitor entrou novamente em contato e disse que na quarta-feira, 25, uma equipe da CET havia ido até o local para implantar a sinalização prometida. “O serviço foi finalizado na quinta-feira, 26, no dia seguinte”, reforçou ele.