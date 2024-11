Jardim Paulista: leitora reclama de semáforo com defeito

Reclamação de Laiz Costa: “Peço ajuda do Estadão para resolver um problema de utilidade pública que afeta vários moradores e comerciantes da região do Jardim Paulista. Há cerca de um mês o semáforo de pedestres existente na Avenida Nove de Julho, entre a Rua Estados Unidos e a Alameda Lorena, no Jardim Paulista está quebrado. São dois semáforos que atendem aos usuários do transporte público em uma via de alto trânsito. Considero um total descado com a população, não somente pela dificuldade em atravessar a avenida, mas principalmente em razão de possíveis riscos de acidentes. A situação precisa ser o quanto antes resolvida. Muito obrigada.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que uma equipe técnica foi enviada até a Avenida Nove de Julho, entre a Rua Estados Unidos e a Alameda Lorena, para realizar novas inspeções.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.