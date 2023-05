Lalamove: Leitor reclama de encomenda danificada por entregador do aplicativo

Nadiel Deodato Santos afirma que solicitou a retirada de uma televisão que tinha acabado de ser consertada para ser entregue no seu endereço pela Lalamove. No entanto, ele se queixa de descaso do entregador que causou novo defeito na TV. Reclamação de Nadiel Deodato Santos: "Solicitei a retirada de uma televisão na região da Santa Ifigênia, no centro da cidade, para que fosse entregue na minha residência, uma vez que já tinha sido retirada da minha casa e levada até a assistência. No entanto, quando o motorista foi retirar a minha televisão na assistência técnica, ele mudou a rota por diversas vezes. O caminho estava sempre sendo alterado pelo aplicativo. Eu recebi vídeos do momento em que a TV saiu da loja e verifiquei como o motorista reclamou bastante e pegou a TV de qualquer jeito, mesmo com a atendente da assistência mencionando que não pegasse daquele jeito que pode quebrar. Chegando na minha residência - tenho câmeras na entrada que pegam a entrega realizada -, ao retirar a TV do carro, ele puxou e segurou apenas com uma mão apertando a TV do lado esquerdo, onde veio a estourar a tela da TV. Escutando o barulho, eu reclamei. Ao ligar a minha TV, que tinha acabado de chegar da assistência, a mesma estava com a tela trincada e sem imagem. Tentei contato por diversas vezes com o motorista, que não me atendeu e nem respondeu. Pois bem, entrei em contato com a Lalamove, que me disse que também tentou contato com o motorista e não conseguiu falar com ele. Neste caso, eu deveria preencher um formulário e que meu caso seria analisado e respondido em até 48 horas. Não tive retorno, fui bloqueado no aplicativo da Lalamove e continuo com o prejuízo."

Leitor reclama de encomenda danificada por entregador do aplicativo. Foto: Pixabay Resposta da Lalamove: "Identificamos que o caso citado encontra-se em andamento, aguardando envio de documentação pelo usuário. Aproveitamos para esclarecer ainda que o usuário nunca foi banido, sua conta está ativa e ele pode entrar em contato conosco via chat a qualquer momento."