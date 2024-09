Leitor cobra transporte de veículo de SP para a Bahia

Reclamação de Odair Estevam: “Venho expressar a minha indignação e também pedir ajuda. No dia 11 de julho 2024, eu contratei a empresa DSJ Transportadora localizada em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, para transportar o meu veículo para cidade de Esplanada, na Bahia, onde atualmente eu estou morando. O valor do transporte foi de R$1.970. Paguei metade sendo que o restante irei pagar no momento da retirada do veículo. O prazo de entrega seria de 15 há 18 dias. Esse prazo acabou no dia 12 de agosto, data que completou os 18 dias úteis. A informação que eu tenho é que o veículo encontra-se em Minhas Gerais, não tem carreta para realizar o transporte, dizendo eles que vão embarcar o veículo. Não sei mais de nada! Esse veículo comprei para realizar o transporte de pequenas cargas (carreto). Estou desempregado, precisando do veiculo para trabalhar, também tenho que realizar a transferência do documento do veículo. Por isso, venho pedir a ajuda de vocês para que outras pessoas não venham passar o que eu estou passando.”

Resposta da DSJ Transportadora: “Esse transporte já foi finalizado.” Posteriormente, em contato com o Estadão, o leitor confirmou a realização do serviço.”