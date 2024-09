Casa Verde: leitora cobra poda de árvore na região

Reclamação de Patrícia Cravo: “Tenho um consultório dentário localizado na Avenida Baruel, 661, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Em frente a ele, na calçada, existe uma árvore que necessita de poda. A árvore está interferindo na fiação elétrica, suas folhas já entupiram a calha do do estabelecimento várias vezes, tampando totalmente o acesso da casa para a rua na parte superior, e um galho dela se rompeu e caiu sobre uma barraca da feira de domingo. Em agosto de 2023, fiz a primeira solicitação pela internet. A cada dois meses, visitei a subprefeitura pedindo previsão para solucionar o problema, e sempre me falavam que estavam sem equipe de poda, e que a fila de espera era grande, para aguardar. Para minha surpresa, em agosto deste ano, quando me dirigi novamente à subprefeitura, falaram que o protocolo aberto não existia mais, por algum problema no sistema. Na consulta pelo site SP156, enviaram uma resposta que o problema foi reportado à Enel, devido a interferência com a fiação elétrica. Liguei para a ouvidoria da Enel, pediram para enviar email com fotos e protocolos e que, em cinco dias úteis, eles resolveriam o problema. Após duas semanas, sem nenhum retorno, liguei novamente onde me informaram que a solicitação havia sido cancelada pela falta do envio dos documentos (documentos esses que foram enviados no mesmo dia da primeira ligação). Passaram um contato de WhatsApp para enviar fotos e protocolos. Enviei tudo o que foi solicitado e estou no aguardo, sem nenhum contato ou solução até o momento.”

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que enviou equipe ao local e realizou a poda no local, livrando a árvore do contato da rede da companhia, de acordo com os padrões exigidos. A concessionária ressalta que a manutenção da arborização no espaço público, incluindo podas preventivas e periódicas para evitar o contato das árvores com a rede elétrica, é atribuição de responsabilidade das prefeituras. A Enel, por sua vez, realiza podas de forma preventiva e emergencial, quando os galhos de árvores já estão muito próximos ou tocando os condutores da companhia, podendo causar quedas de energia e acidentes com a população.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.