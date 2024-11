Linha Uni: leitor reclama de barulho provocado por concessionária em canteiro de obras

Resposta da Linha Uni: “As obras da Linha 6-Laranja ocorrem com trabalhos em três turnos sendo que, durante a noite, são priorizadas atividades que causem o menor impacto possível à vizinhança. O uso do gerador para fornecimento da energia elétrica geral do canteiro é apenas em caráter provisório. A ligação definitiva de energia já foi solicitada para a concessionária responsável por este fornecimento. Quando essa ligação for concluída, a utilização dos geradores será diminuída, minimizando os impactos.”

Posteriormente, o leitor informou que os geradores foram desligados, mas criticou a demora para a ligação ser efetuada. Também disse que espera que seja esclarecida qual será a finalidade deste terreno após a conclusão da obra.