Parque Residencial D'Abril: leitora reclama de matagal em calçada da região

Reclamação de Maria Amélia Santos: “Na Rua Cravari, perto da Avenida Deputado Doutor José Aristodemo Pinotti, no Parque Residencial D’Abril, bairro da zona leste de São Paulo, está formando um matagal em cima da calçada utilizada por pedestres. São vias bastante movimentadas e o excesso de mato atrapalha a circulação na calçada, sem contar que as mesmas já são bastante estreitas. Há muitos idosos e crianças no bairro, por isso peço que seja dada atenção a esse problema para que os moradores possam caminhar com segurança. Essa zeladoria deveria ser feita de forma constante, a evitar ficar na situação que se encontra atualmente. A limpeza e corte de grama são ações essenciais.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Itaim Paulista: “A Subprefeitura Itaim Paulista executou a capinagem e a raspagem de grama na Rua Cravari. A administração regional é responsável apenas pela execução desses serviços no meio-fio e nas sarjetas, enquanto a manutenção da calçada é de responsabilidade do munícipe. O proprietário da calçada foi notificado para realizar os reparos necessários, de acordo com as normas estabelecidas pela lei Nº 15.442 de 9 de setembro de 2011. Uma nova vistoria será feita em 60 dias. Caso as medidas necessárias não sejam adotadas, o proprietário poderá ser multado até que o reparo seja concluído.

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.