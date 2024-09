Mercado Livre: leitor reclama de produtos com defeito

Reclamação de Eliel Queiroz: “Peço auxílio com relação a uma compra realizada pelo site do Mercado Livre, mas que não consegui resolver a questão de encomendas com defeito junto ao vendedor. No 13 de julho de 2024, eu comprei um kit com três calças de moletom. Até o momento, as duas calças que eu usei já descosturaram nos primeiros dias, ou seja, os produtos não duraram um mês, tempo inferior aos três meses da garantia padrão. Estou preocupado porque com certeza acontecerá o mesmo com a terceira calça. Sorte que comprei para mim, pois se fosse presente para algum parente ou amigo eu passaria vergonha. Solicito a devolução do valor pago já que os produtos não atenderam minhas necessidades e expectativas. Peço que o Mercado Livre me envie o código para devolução das mercadorias. É um desrespeito com o consumidor vender produtos de má qualidade. Peço ajuda do Estadão para tentar resolver este problema o quanto antes e de forma definitiva. Muito obrigado.”

Resposta do Mercado Livre: “O Mercado Livre lamenta o ocorrido com o Sr. Eliel Queiroz Barros e informa que, após análise, o caso foi resolvido.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.