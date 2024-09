Brooklin: leitora cobra remoção de árvore com risco de queda e perto de tubulação de gás

Reclamação de Walkiria G. Ribeiro: “Recorro ao Estadão para que possam me ajudar a resolver um problema que há muito tempo tem me preocupado e embora tenha recorrido aos órgãos competentes não tenho encontrado solução. Moro na rua Barão de Jaceguai, no Brooklin, zona sul de São Paulo, e em frente a minha casa tem um ipê de cerca de 12 metros de altura. Ocorre que esse ipê, segundo uma agrônoma da própria Prefeitura, que vistoriava as árvores da rua, esta árvore está oferecendo risco e precisa ser removida. Imediatamente fiz um pedido de remoção. Após uma longa espera, uma equipe compareceu, mas não resolveu o problema pois vieram com caminhão normal e a árvore era muito alta e não podiam subir. No relatório dessa visita inclusive colocaram que a situação piorou após as chuvas. Depois, apareceu uma pessoa para vistoriar novamente a árvore e disse que tinha uma colmeia de abelhas sem ferrão protegida por legislação e não poderia fazer nada, assim sendo finalizou o assunto. Fiquei sem solução e estou com uma árvore fraca e comprometida. Continua perigosamente colada à tubulação de gás e ameaçando os fios elétricos da iluminação das casas e da rua, de telefone, além de danificar a casa em frente e quaisquer carros que estiverem parados de ambos os lados.”

Resposta da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás): “A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) informa que há tubulação de gás natural encanado abaixo da referida árvore, localizada na Rua Barão de Jaceguai. Caso a prefeitura confirme o risco de queda e programe o corte da árvore, a companhia recomenda que essa ação ocorra apenas com a presença de um técnico responsável da Comgás, orientando sobre os cuidados necessários para realizar a retirada da árvore sem danificar a tubulação de gás natural encanado. Para prevenir danos e acidentes, a Comgás implementou o Sistema de Gestão de Prevenção de Danos, que oferece ações e soluções de segurança para a sociedade. Antes de iniciar uma obra em ruas e/ou calçadas, qualquer pessoa pode verificar a existência de redes de gás no local. Para isso, basta baixar o aplicativo do Programa de Prevenção de Danos da Comgás ou acessar online o mapa de tubulações da Comgás, onde é possível visualizar a localização de redes, ramais e gasodutos. Se houver tubulações de gás natural encanado no local onde serão realizadas obras, a Companhia recomenda o contato antecipado com a equipe de Orientação Técnica, disponível no aplicativo ou no portal. Em casos de obras emergenciais, é possível contatar a Comgás pelo telefone 08000 110 197, opção 2.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Subprefeitura Santo Amaro vistoriou a árvore localizada na Rua Barão de Jaceguai, altura do número 66, e constatou que o exemplar se encontra saudável. No local, foi verificada a necessidade do serviço de poda, que foi incluído no cronograma de trabalho. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), enviou uma equipe ao local mencionado. O caso trata-se de abelhas nativas sem ferrão que, desta forma, não trazem risco de acidentes com ferroadas. Essas abelhas não são passíveis de remoção pela vigilância em saúde municipal. O munícipe pode solicitar serviços de zeladoria da Prefeitura por meio do Portal 156, no site, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.