Merck: leitora questiona dificuldade para encontrar medicamento

Vera Bertolucci afirma que o médico recomendou o medicamento Citoneurin, que é um complexo vitamínico, mas ela não conseguiu localizar nas farmácias.

Reclamação de Vera Bertolucci: “Por recomendação médica, foi receitado o medicamento Citoneurin, que é um complexo de vitamina B12, em comprimido ou injetável. A forma injetável simplesmente sumiu e mesmo o laboratório responsável, pelo atendimento ao cliente, informa que não produz mais nesta forma, apenas em drágea. Nas farmácias ninguém sabe o que aconteceu e o próprio laboratório me informou um endereço de outro laboratório que seria agora o responsável, mas que também quando consultado não sabe de nada. Afinal em que mãos estamos? Só quero esclarecimentos sobre o medicamento que foi recomendado pelo médico que passei em consulta. Agradeço desde já a atenção do jornal para tentar me auxiliar junto ao fabricante do complexo de vitamina.”

Leitora questiona dificuldade para encontrar medicamentos. Foto: Pixabay

Resposta da Merck: “Em relação ao comentário da leitora Vera Bertolucci enviado ao jornal O Estado de São Paulo, a Merck informa que desde 2019 não é responsável pelo registro do medicamento Citoneurin (conforme Resolução RE Nº 3.307, de 21/11/2019, publicada no Diário Oficial da União em 25/11/2019), sendo desde então todas as atribuições transferidas para outra empresa”.

