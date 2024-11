Metrô de SP: leitora reclama de escada rolante com defeito em estação

Já faz dois dias que a escada rolante do Metrô Artur Alvim, da Linha 3-Vermelha, do Metrô de São Paulo, está quebrada. Não tem informação sobre o motivo. A escada que sobe está parada e inverteram a que desce, para os passageiros usarem para subir para acessar a passarela que dá acesso às catracas do Metrô Artur Alvim. É muito transtorno. Gostaria de saber se vai demorar para ser feito o conserto. Agradeço a ajuda do Estadão para falar com as autoridades responsáveis.”

Resposta do Metrô de São Paulo: “A referida escada foi reparada pela equipe de manutenção e restabelecida totalmente às 21h da quinta-feira, 31, recebendo normalmente desde então o fluxo de passageiros do terminal norte que sobe até o mezanino da estação Artur Alvim. A inversão do sentido da outra escada para a subida foi feita neste período para minimizar os transtornos aos passageiros que necessitavam subir para o mezanino. Assim, os passageiros que realizavam a descida para o terminal puderam optar por utilizar a rampa de acessibilidade.”