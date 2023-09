Morumbi: leitora reclama de ‘crateras’ em avenida da região

Ana Maria Ciufe solicita o conserto de buracos na Avenida Jorge João Saad, na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

Reclamação de Ana Maria Ciufe”: Eu gostaria de solicitar ajuda do Estadão para resolver um problema de asfalto em uma avenida da cidade. Na Avenida Jorge João Saad, no sentido da Avenida Francisco Morato, em frente ao Colégio Miguel de Cervantes, no Morumbi, há uma cratera, cada dia mais funda, que toma toda a largura da via. Solicito o reparo da via, em razão do risco de acidentes que podem ser provocados na região.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que a inconformidade citada pela munícipe era de concessionária, que já realizou o serviço. Equipes de fiscalização foram ao local e identificaram patologias que serão sanadas com a operação tapa-buraco. A população pode solicitar os serviços de fiscalização da Prefeitura por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e através da central de atendimento telefônico no número 156.”

Canal SP156

As informações sobre os serviços da Prefeitura de São Paulo podem ser consultadas no Guia de Serviços disponível em todos os canais SP 156: portal de atendimento, aplicativo para dispositivos móveis, central telefônica e também nas praças de atendimento de subprefeituras.

A pessoa pode solicitar o serviço de duas formas: pela aba ‘Serviços’ ou em ‘Todos os serviços’. Primeiramente, ela navega por tema, assunto e serviço e consulta as informações específicas do Guia de Serviços.

Quando o portal for um dos canais de abertura, basta clicar em ‘Solicitar’. Ao fazer isso, a pessoa será convidada a se cadastrar ou, se já estiver cadastrada, a preencher seus dados de acesso. Caso o serviço permita a solicitação anônima, essa etapa poderá ser dispensada.

Se o portal não for um canal de abertura, o guia informará em quais canais a solicitação poderá ser feita.

Aplicativo SP156

Por meio do aplicativo, é possível solicitar serviços à Prefeitura de São Paulo e acompanhar sua resolução. O aplicativo permite que os munícipes contribuam e participem da gestão do município de São Paulo.

Central de atendimento 156

Atendimento telefônico 24 horas para solicitações, reclamações e dúvidas sobre diversos assuntos relacionados à cidade de São Paulo.

Se a pessoa está na cidade de São Paulo, deve ligar para 156.

Se está fora de São Paulo, deve discar para 0800-011-0156, somente para telefones fixos instalados na Grande São Paulo.

