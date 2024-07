Pagamento de precatório: leitor cobra recebimento de valor devido pela Prefeitura de SP

Reclamação de Sinclair Rocha: “Eu solicito ajuda no sentido de receber precatórios da Prefeitura Municipal de São Paulo, que se iniciou em 1995, no Sindicato dos Médicos de São Paulo. Há três ou quatro meses, o sindicato informou os valores a serem pagos, entretanto o juiz do fórum não libera o pagamento. Tenho 83 anos, sou aposentado por invalidez em virtude de câncer, mas continuo trabalhando. Existem cerca de 200 médicos neste processo. Não justifica o juiz não liberar o pagamento para os que não tenham pendências.”

Resposta da Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura de São Paulo: “O precatório do interessado é do ano de 2008 (ordem cronológica 125/2008) e o pagamento integral ocorreu por depósito judicial realizado pela Diretoria de Execuções e Cálculos de Precatórios (DEPRE), do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em 30 de maio de 2023. O depósito do pagamento é feito nos autos de origem, de maneira que compete à Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública (UPEFAZ), também do Poder Judiciário, expedir o mandado de levantamento.”

Os precatórios são, em linhas gerais, dívidas que o governo federal, estadual ou municipal possui com pessoas e empresas, cujo pagamento foi determinado judicialmente.

O leitor foi informado sobre a resposta da prefeitura. Ele disse que irá buscar mais informações junto ao sindicato. Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.