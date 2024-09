Panasonic: leitor reclama de defeito em televisão

Reclamação de Luiz Gomes: “Em 2018, adquiri uma TV da marca Panasonic, modelo TC 39AS600B, numa autorizada da empresa, modelo esse Smart TV, ou seja, disponível para operar internet. Para minha surpresa, depois de cinco anos, não consigo usar mais a internet nela. Obtive a informação extra oficial que a empresa Panasonic parou de mandar atualizações para a TV, ou seja, inabilitou o acesso. Em nenhum momento, eu tive a informação que a TV tinha um prazo de validade de acesso a internet. Em inúmeros contatos com a empresa, confusos contatos, a empresa não confirmou a informação, somente divagações. Solicitei a troca do produto, mas não fui atendido.”

Resposta da Panasonic: “Apuramos o caso e o time de atendimento ao cliente junto com o suporte técnico da Panasonic estão cientes da situação e já entraram em contato com o consumidor. Esclarecemos que os serviços acessados através da “Lista de Aplicativos” são geridos por seus respectivos provedores e podem ser atualizados ou interrompidos, temporária ou permanentemente, sem aviso prévio em determinados modelos. A Panasonic não tem controle sobre esse serviço ou suas atualizações que podem deixar de funcionar em aparelhos mais antigos. Para acessar aplicativos que não estão disponíveis, é possível o uso de dispositivos externos conectados via HDMI, como consoles de videogame, smartphones, computadores ou dispositivos de transmissão de mídia. Agradecemos pelo contato.”

“Considero a resposta da Panasonic insatisfatória e reafirmo a posição inicial de que o aparelho sai da fábrica com prazo de validade, o que em momento algum é informado pela Panasonic”, reiterou o leitor.