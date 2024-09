Santander: leitor reclama de atendimento bancário

Reclamação de Valdemar Francisco: “Abri minha conta no Santander, salvo engano em novembro de 2023. Fui procurado pelo banco e informei na ocasião que possuía restrições em meu nome e que por já possuir conta em outro banco não teria interesse em uma nova conta. Eu fui informado que se abrisse a conta teria um limite mínimo, mesmo estando negativado e a depender da movimentação ou aquisição de produtos o banco poderia rever minha situação, de forma que abri a conta e comecei a movimentar a mesma, porém, sempre que solicitava um limite ou cartão era negado. Estou ciente de que o banco não tem por obrigação fornecer limites aos clientes, mas se não tem esta intenção e sabe que o cliente é negativado por qual motivo promete algo e não cumpre? Esta semana fiz reclamação referente ao atendimento e solicitei algumas explicações. Entre as respostas, obtive a seguinte mensagem: Esclarecemos que as condições gerais do produto estão sujeitas a análise e aprovação de crédito, junto a manutenção das condições cadastrais. As condições oferecidas podem ser alteradas a qualquer momento conforme avaliação da instituição por se tratar de um produto rotativo. Podendo ser liberado crédito ao cliente ou retirado conforme análise creditícia. A atual gerente me informou que a gerente anterior de minha conta não havia retornado a minha solicitação, pois a mesma não mais se encontrava na agência o que mostra claramente a desorganização pois o nome da referida gerente consta no meu aplicativo, assim como o seu e-mail corporativo. A nova gerente disse que foi realmente em razão de restrições que o banco não iria me fornecer nenhum limite. Agradeci e informei que se fosse para ter esta resposta por qual motivo me orientaram a movimentar a conta. Em seguida, ela me respondeu que minha movimentação era de fato muito boa, mas que nada poderia ser feito.”

Resposta do Santander: “O Santander informa que entrou em contato com o cliente e explicou que a concessão de crédito, inclusive do cartão de crédito, depende do resultado de uma análise feita periodicamente pelo banco, que considera critérios técnicos. No caso do Sr. Valdemar, a liberação dos valores pode ocorrer com o aumento da movimentação bancária, sem prazo estipulado, pois depende de uma nova avaliação.”

