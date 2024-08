Sabesp: leitor contesta medição de água apresentada em fatura

Reclamação de Detlef W. Schultze: “Por diversas vezes o leiturista da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) já leu valores errados no medidor, sempre a meu desfavor. Os erros foram corrigidos. Na leitura do dia 26 de julho ele anotou: leitura anterior de 649 e leitura atual de 654. O que significou um consumo mensal de 5 m³. Porém, na fatura consta: consumo 8m³. Ou seja, a maquininha da Sabesp está programada para fornecer valores de consumo maior, sempre em desfavor do consumidor. A Sabesp não afere as suas maquininhas periodicamente?. Sei que não excedi o valor-limite de 10 m³, mas não aceito cálculos errados, feitos com má-fé. Exijo uma explicação.”

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que as leituras do cliente foram feitas de forma correta, sem nenhum prejuízo em suas contas. A companhia esclarece que a fatura do mês de junho/24 foi feita pela média de consumo, e quando isso acontece, pelo procedimento da empresa, no mês seguinte é recalculado o consumo e concedido o crédito do que foi pago por média. Todas as informações constam na fatura do cliente.”

O leitor disse, posteriormente, que não considerou válido o esclarecimento da companhia. Caso necessário, pode entrar em contato novamente.