Mercado Livre: leitor reclama de qualidade de produto recebido

Reclamação de Leônidas Alperowitch: “Eu comprei do Mercado Livre duas garrafas de Whisky Buchanans Deluxe 12 anos. Eles repassaram a entrega para um fornecedor que desconheço. Recebi embalado, tirei da embalagem, abri uma garrafa e percebi que o gosto estava alterado, gosto de perfume, suspeito de ser falsificado. Reclamei para o Mercado Livre e eles insistem que eu reembale nas embalagens originais que já foram descartadas e uma das garrafas já está aberta e eu ainda tenho que colocar nos Correios e resolver com um fornecedor que desconheço. Comprei do Mercado Livre, paguei para o Mercado Livre e agora tenho que resolver com um desconhecido e ainda reembalar com as embalagens que já não existem e levar aos Correios quando a compra foi com entrega em casa. Lamento que uma empresa como o Mercado Livre não esteja assumindo a responsabilidade do que vende.”

Resposta do Mercado Livre: “O Mercado Livre lamenta o ocorrido e informa que entrou em contato com o sr. Leônidas Alperowitch, e que o caso foi solucionado.”

Posteriormente, em contato com o Estadão, o leitor informou que o caso foi resolvido junto ao Mercado Livre. Se necessário, pode voltar a procurar o blog.